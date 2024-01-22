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بمشاركة «ديوليت».. ورشة عمل لخطة أولويات المحفظة الاستثمارية طويلة المدى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 04:36 مساء
بمشاركة «ديوليت».. ورشة عمل لخطة أولويات المحفظة الاستثمارية طويلة المدى
علي محمود متحدثا خلال ورشة عمل نظمتها المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، 22 يناير 2024. (بوابة الوسط)
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عبر رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار د. علي محمود عن دعمه لخطوات المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، مؤكداً ضرورة أن «تفصل إطاراً محكماً وأهدافاً تتماشى مع استراتيجية المؤسسة الليبية للاستثمار».

جاء تصريح رئيس المؤسسة خلال ورشة عمل نظمتها المحفظة لاعتماد الخطة التنفيذية لبرنامج الأولويات الاستراتيجية للمحفظة والذي تعتزم إطلاقه عبر سلسلة من الخطوات والأطر بداية من السنة الحالية بمشاركة استشاري من شركة «ديلويت» العالمية، وفق بيان صادر عن المؤسسة الليبية للاستثمار. وأشار علي محمود إلى «الإنجازات التي تمكنت المؤسسة من تحقيقها خلال الفترة الماضية».

إستراتيجية استثمار واضحة للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى
وافتتح رئيس مجلس إدارة المحفظة ورشة العمل، ملخصا أهداف برنامج الأولويات الإستراتيجية، وشدد على العزم بصياغة إستراتيجية استثمار واضحة للمحفظة وخطة عمل ثابتة خلال عام 2024م.

وخلال الورشة، قدم مكتب التخطيط الاستراتيجي ملخصاً تنفيذياً حول رؤية وطموحات وحوكمة برنامج الأولويات الاستراتيجية، حيث تحدث بشكل مفصل عن الإنجازات ذات الأولوية العالية والتي تطمح المحفظة إلى تحقيقها في أول سنة من تنفيذ هذا البرنامج والتي تتضمن تعزيز العائد من مساهمات المحفظة وتفعيل استراتيجية حماية الأصول.

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وتخللت الورشة عرض تقديمي من قبل مدير مجموعة العمل على البرنامج والذي لخص الخطة التنفيذية والجدول الزمني للتنفيذ، فضلاً عن المخاطر المتوقعة والدعم المطلوب. وحضر ورشة العمل كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى عبدالفتاح عبدالغفار، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار د. علي محمود، ومدراء الإدارات والأقسام بالمحفظة والمؤسسة الليبية للاستثمار، إضافة إلى استشاري من شركة «ديلويت» العالمية.

من ورشة عمل نظمتها المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، 22 يناير 2024. (بوابة الوسط)
من ورشة عمل نظمتها المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، 22 يناير 2024. (بوابة الوسط)
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