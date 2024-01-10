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مؤسسة الاستثمار تنظم أول ملتقى لإدارات المخاطر والمراجعة والامتثال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 10:41 مساء
مؤسسة الاستثمار تنظم أول ملتقى لإدارات المخاطر والمراجعة والامتثال
الملتقى الأول لإدارات المخاطر والمراجعة والامتثال بمؤسسة الاستثمار وشركاتها، الثلاثاء 9 يناير 2023. (مؤسسة الاستثمار)
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نظمت المؤسسة الليبية للاستثمار أول ملتقى لإدارات المخاطر والمراجعة والامتثال على مستوى المؤسسة ومجموعتها، وذلك في قاعة «شحات» بفندق «كورنثيا» في العاصمة الليبية طرابلس، بحضور رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة علي محمود حسن، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ورؤساء مجالس الإدارات، ومديري عموم الشركات التابعة للمؤسسة ومكاتب المراجعة والمخاطر والامتثال فيها.

وقال مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة، لؤي القريو، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن الملتقى «يهدف إلى توحيد صفوف الدفاع الثلاثة، المتمثلة في المراجعة والمخاطر والامتثال بالمؤسسة، لضمان حمايتها من كل المخاطر المحتملة، وذلك من خلال تطبيق المعايير والممارسات المعتمدة ونهج الشفافية والحوكمة الرشيدة، للرقي والسمو بها، واللحاق بركب المؤسسات الدولية».

توجيهات رئيس مؤسسة الاستثمار
وقدم رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة علي حسن محمود، خلال فعاليات الملتقى التي جرت أمس الثلاثاء، إحاطة مختصرة حول وضع المؤسسة خلال الفترة الماضية، مؤكدا مضي المؤسسة قدماً في تحقيق أهدافها وخططها الموضوعة.

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ووجه محمود أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ورؤساء مجالس الإدارات، ومديري عموم الشركات التابعة للمؤسسة ومكاتب المراجعة والمخاطر والامتثال فيها، بضرورة تنفيذ كل توصيات المراجع الخارجي، وضمان تنفيذ السياسات المعتمدة فيما يتعلق بتوفير المقومات اللازمة للمخاطر والمراجعة والامتثال.

إحاطة المراجع الخارجي لمؤسسة الاستثمار
وأضاف القريو أن مديري الإدارات الثلاث التابعة للمؤسسة قدموا أيضا عروضاً بيانية، تضمنت تلخيصاً لأهم الأساليب المعتمدة لدى المؤسسة في إدارة المخاطر والمراجعة والامتثال. وشددوا كذلك على ضرورة امتثال كل الشركات التابعة للمؤسسة لهذه السياسات والإرشادات المنظمة، كونها تجنب المؤسسة الوقوع في أي خطأ من خلال المراجعة والرقابة الداخلية.

ولفت القريو إلى أن شريك المؤسسة والمراجع الخارجي، المتمثل في شركة «إرنست أند يونغ (EY)»، قدم أيضا إحاطة حول الوضع العام للمؤسسة استناداً إلى القوائم المالية التي نجحت المؤسسة في إنهاء إعدادها في وقت سابق.
وذلك بالإضافة إلى عدد من التوجيهات والتوصيات لإدارات الشركات التابعة، التي تضمنت ضرورة الاستمرار في توحيد خطوط الدفاع الداخلية، وضرورة الاستفادة من الخبرة والنهج الثابت الذي تتبناه المؤسسة الليبية للاستثمار.

مؤسسة الاستثمار تنظم أول ملتقى لإدارات المخاطر والمراجعة والامتثال
مؤسسة الاستثمار تنظم أول ملتقى لإدارات المخاطر والمراجعة والامتثال
الملتقى الأول لإدارات المخاطر والمراجعة والامتثال بمؤسسة الاستثمار وشركاتها، الثلاثاء 9 يناير 2023. (مؤسسة الاستثمار)
الملتقى الأول لإدارات المخاطر والمراجعة والامتثال بمؤسسة الاستثمار وشركاتها، الثلاثاء 9 يناير 2023. (مؤسسة الاستثمار)
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