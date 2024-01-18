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المؤسسة الليبية للاستثمار توقع اتفاقية استراتيجية مع «بي بي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 12:43 مساء
المؤسسة الليبية للاستثمار توقع اتفاقية استراتيجية مع «بي بي»
من توقيع اتفاق المؤسسة الليبية للاستثمار مع «بي بي»، 17 يناير 2023. (بوابة الوسط)
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وقعت المؤسسة الليبية للاستثمار اتفاقية استراتيجية مع شركة بريتش بتريليوم «بي بي» لتعزيز الشراكة، وفق ما قال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو في تصريح إلى «بوابة الوسط». 

وجرى التوقيع في مقر فرع شركة «بي بي» في القاهرة أمس الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي علي محمود وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.

تعزيز التعاون والشراكة بين «الليبية للاستثمار» و«بي بي»
وقال القريو إن «الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين، والتأكيد على المضي قدماً في المشروع الاستكشافي في حوض غدامس وخليج سرت للقطعة A,B &C بشراكة شركة إيني والمؤسسة الوطنية للنفط، إذ يعتبر هذا المشروع أحد من أكبر المشاريع الاستكشافية في ليبيا لما يشمله من استكشاف في البر والبحر».

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وأشار مستشار المؤسسة للإعلام إلى أنه جرى البحث عن مشاريع جديدة في مجال النفط والغاز للمساهمة في زيادة الإنتاج الليبي، وأيضاً مشاريع الطاقة البديلة لدعم قطاع الطاقة في ليبيا والحد من الانبعاثات.

المؤسسة الليبية للاستثمار توقع اتفاقية استراتيجية مع «بي بي»
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