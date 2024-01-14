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مؤسسة الاستثمار تشارك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 05:40 مساء
مؤسسة الاستثمار تشارك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد
فريق مؤسسة الاستثمار المشارك في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024. (المؤسسة الليبية للاستثمار)
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شارك فريق من المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة علي محمود حسن، في أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024، التي انطلقت فعالياتها أمس السبت في العاصمة طرابلس برعاية حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وأوضح المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن مشاركة فريق المؤسسة في القمة يأتي في إطار دعم استراتيچية المؤسسة لتحقيق آفاق استثمارية واعدة في ليبيا.

- شاهد.. اليوم الثاني في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

وتتواصل اليوم الأحد جلسات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024 في العاصمة طرابلس، لليوم الثاني على التوالي وبمشاركة دولية موسعة.

وفي افتتاح القمة مساء السبت، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن حكومته وضعت خططًا لمضاعفة إنتاج النفط، وتطوير البنية التحتية للحقول النفطية، والتوسع في الاسكتشاف، بما يدعم المؤسسة الوطنية للنفط والاقتصاد الوطني. وشدد الدبيبة على العمل لإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الطاقة.

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