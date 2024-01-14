شاهد.. اليوم الثاني في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل اليوم الأحد جلسات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024 في العاصمة طرابلس، لليوم الثاني على التوالي وبمشاركة دولية موسعة.

وفي افتتاح القمة مساء السبت، قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن حكومته وضعت خططا لمضاعفة إنتاج النفط، وتطوير البنية التحتية للحقول النفطية، والتوسع في الاسكتشاف، بما يدعم المؤسسة الوطنية للنفط والاقتصاد الوطني. وشدد الدبيبة على العمل لإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الطاقة.

أما وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون فقال إن ليبيا تملك كميات جيدة من الوقود الصخري في حقول ومواقع غير مستكشفة بعد، مضيفا أن أكثر من 30% من مساحة الدولة الليبية لم تستكشف حتى الآن. وأضاف عون أن ليبيا تملك كميات كبيرة للغاية من نفط وغاز صخري، موضحا «وهناك لجنة بدأت لتولي مهمة الاستكشاف وتوصلت إلى نتائج ونأمل أن نقوم بتجربة فعلية في حفر أحد الآبار للتأكد في الأيام المقبلة».

الدبيبة يبحث مع شركات أجنبية «استثمار إمكانات ليبيا النفطية»

عون: 30% من مساحة ليبيا لم تستكشف.. ونأمل حفر بئر في الأيام المقبلة للتأكد من الوقود الصخري

وزير الطاقة التركي: يجب توسيع علاقاتنا مع ليبيا لتشمل مجال الطاقة

من جهته، قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده تملك علاقات ناجحة في عدة ملفات مع ليبيا «ويجب توسيعها لمجال الطاقة». وأضاف بيرقدار خلال مشاركته في قمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد» المنعقدة في طرابلس أن «ليبيا مهمة للسوق العالمية وليس لتركيا فقط وذلك لعدة أسباب منها التحديات التي يواجهها مجال الطاقة في العالم بسبب التغير المناخي ووباء كورونا».