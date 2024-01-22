مدير مركز العلاج الإشعاعي للأورام: نستهدف علاج 100 حالة يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير مركز العلاج الإشعاعي للأورام في مستشفى طرابلس المركزي عاصم بكرة إن الجهاز يستهدف علاج أكثر من 100 حالة يوميا، بما يغطي احتياجات مدينة طرابلس وغيرها من المدن.

وأضاف بكرة أن المركز افتتح فعليا و«إكلينيكيا» أمس الأحد، وبدأ في استقبال طلبات المرضى، مشيرا إلى أن ترتيب الحالات يأتي وفق الإجراءات الطبية، حسب تصريح إلى صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».



وتابع أن المركز يمتلك أطباء مؤهلين وهناك تنسيق بشأن أسبقية علاج الحالات، مشيرا إلى أن المركز لكل الليبيين ويمتلك أجهزة متطورة لعلاج مرضى الأورام.

توفير علاج الأورام في ليبيا خلال أبريل

وفي الخامس من يناير الجاري، قال رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، الدكتور أحمد مليطان، إن أدوية علاج الأورام ستتوافر في ليبيا خلال أبريل المقبل، ما سيقلل نسب علاج الأورام في الخارج.

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وأشار إلى أن تنفيذ العطاء العام لعدة شركات أدوية يسهم في توفير تلك العلاجات التي كان يعاني المريض نقصها داخل البلاد، وخلال ثلاثة أو أربعة أشهر ستكون متوافرة.