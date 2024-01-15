البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

القاهرة - بوابة الوسط

قال بروفيسور جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية د. هاني شنيب إن إحصاءات الأورام في ليبيا «غير صحيحة ووهمية»، ولا تُعبِّر عن مدى انتشارها في عموم البلاد.

وفسّر شنيب ذلك في مداخلة هاتفية مع «برنامج وسط» الخبر على قناة «الوسط»، أمس الأحد، بعدم وجود القاعدة المطلوبة لجمع المعلومات على مستوى ليبيا لعدة أسباب، أحدها أن ليبيا شاسعة في مساحتها في ظل شح تخصصات الأورام، وغياب المظلة المطلوبة لجمع المعلومات.

وأشار أيضًا إلى حالة الانقسام التي أفرزت وزارتين للصحة، و«بالتالي لا توجد سياسة وطنية شاملة لحل مشكلة الأورام في ليبيا»، فضلا عن أن «المريض الليبي لم تقدم له المعلومات المستحقة للوقاية من الأورام».

- أخطرها الثدي والقولون.. أكثر من 22 ألف إصابة بالسرطان في ليبيا

السايح: أكثر من 22 ألف شخص مصابون بالسرطان في ليبيا

والأربعاء الماضي، تحدث رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح عن وجود أكثر من 22 ألف شخص مصابون بالسرطان في ليبيا.

وحسب رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض فإن آخر التقديرات الرسمية تشير إلى تسجيل 22059 إصابة و4750 حالة وفاة يوميا في ليبيا، مشيرا إلى غياب الأرقام الرسمية خلال السنوات الماضية في تقدير أعداد الإصابات في البلاد.

وبينت أرقام صادرة عن المركز أن 28% من الإصابات تركزت في مرض سرطان الثدي، يليها سرطان القولون بنسبة 18%، وتوزعت باقي نسب الإصابات بين أورام متنوعة، مشيرا إلى خطأ الاعتقاد السائد بأن ليبيا أقل في نسبة الإصابة من دول الجوار (مصر وتونس).