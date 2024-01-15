  • Alwasat News
Atwasat

البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 09:00 مساء
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
دكتور هاني شنيب يتحدث لقناة الوسط، الأحد 14 يناير 2024 (لقطة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

قال بروفيسور جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية د. هاني شنيب إن إحصاءات الأورام في ليبيا «غير صحيحة ووهمية»، ولا تُعبِّر عن مدى انتشارها في عموم البلاد.

وفسّر شنيب ذلك في مداخلة هاتفية مع «برنامج وسط» الخبر على قناة «الوسط»، أمس الأحد، بعدم وجود القاعدة المطلوبة لجمع المعلومات على مستوى ليبيا لعدة أسباب، أحدها أن ليبيا شاسعة في مساحتها في ظل شح تخصصات الأورام، وغياب المظلة المطلوبة لجمع المعلومات.

وأشار أيضًا إلى حالة الانقسام التي أفرزت وزارتين للصحة، و«بالتالي لا توجد سياسة وطنية شاملة لحل مشكلة الأورام في ليبيا»، فضلا عن أن «المريض الليبي لم تقدم له المعلومات المستحقة للوقاية من الأورام».

- أخطرها الثدي والقولون.. أكثر من 22 ألف إصابة بالسرطان في ليبيا

السايح: أكثر من 22 ألف شخص مصابون بالسرطان في ليبيا
والأربعاء الماضي، تحدث رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح عن وجود أكثر من 22 ألف شخص مصابون بالسرطان في ليبيا.

وحسب رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض فإن آخر التقديرات الرسمية تشير إلى تسجيل 22059 إصابة و4750 حالة وفاة يوميا في ليبيا، مشيرا إلى غياب الأرقام الرسمية خلال السنوات الماضية في تقدير أعداد الإصابات في البلاد.

وبينت أرقام صادرة عن المركز أن 28% من الإصابات تركزت في مرض سرطان الثدي، يليها سرطان القولون بنسبة 18%، وتوزعت باقي نسب الإصابات بين أورام متنوعة، مشيرا إلى خطأ الاعتقاد السائد بأن ليبيا أقل في نسبة الإصابة من دول الجوار (مصر وتونس).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
السويحلي يستضيف أبوسليم في مباراة مؤجلة من الدوري الليبي

السويحلي يستضيف أبوسليم في مباراة مؤجلة من الدوري الليبي
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
اختبار جديد لفرص ترشح ترامب للرئاسة في ولاية أيوا

اختبار جديد لفرص ترشح ترامب للرئاسة في ولاية أيوا
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020

«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات

«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
«أوبنهايمر» يحصد أبرز جوائز النقاد «كريتيكس تشويس أووردز»

«أوبنهايمر» يحصد أبرز جوائز النقاد «كريتيكس تشويس أووردز»
هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح

هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح
بنغلاديش تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»

بنغلاديش تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة

(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»

شاهد: عمليات كتائب القسام في اليوم الـ100 لمعركة «طوفان الأقصى»
«الأورومتوسطي»: بعد 100 يوم.. مئة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح بغزة

«الأورومتوسطي»: بعد 100 يوم.. مئة ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح بغزة
ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني

ثلاثة أرقام قياسية في «هاتريك» فينيسيوس بالسوبر الإسباني
اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية

اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع آراء مواطنين حول ملف الدعم
شاهد.. قناة «الوسط» تستطلع آراء مواطنين حول ملف الدعم
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تستفسر عن نوع الدعم الممكن لمفوضية الانتخابات
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تستفسر عن نوع الدعم الممكن ...
أمن صبراتة يضبط مروج ممنوعات هارب من سجن صرمان
أمن صبراتة يضبط مروج ممنوعات هارب من سجن صرمان
المنفي يتلقى رسالة خطية من رئيس الكونغو برازافيل ويؤكد ضرورة إنجاز ملف المصالحة
المنفي يتلقى رسالة خطية من رئيس الكونغو برازافيل ويؤكد ضرورة ...
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس
ضبط مطلوبة في واقعة سرقة 400 ألف دينار بطرابلس...
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: حُمى الإنفاق بين النواب والرئاسي والحكومة
شاهد في «وسط الخبر»: حُمى الإنفاق بين النواب والرئاسي ......
تونس وليبيا يدرسان إمكانية ربط البلدين بشبكة الغاز الطبيعي
تونس وليبيا يدرسان إمكانية ربط البلدين بشبكة الغاز الطبيعي...
«حكومة الوحدة» تبحث إنشاء مستشفى للطوارئ والحوادث بمنطقة الوشكة
«حكومة الوحدة» تبحث إنشاء مستشفى للطوارئ والحوادث بمنطقة ......
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير ......
المنفي يتلقى رسالة خطية من رئيس الكونغو برازافيل ويؤكد ضرورة إنجاز ملف المصالحة
المنفي يتلقى رسالة خطية من رئيس الكونغو برازافيل ويؤكد ضرورة......
المزيد