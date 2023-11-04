الدبيبة: الدواء سيصل إلى بيوت مرضى الأورام بالتليفون بداية العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، إن مرضى الأورام السرطانية سيحصلون على العلاج بالتليفون بداية من العام المقبل.

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاحه ستة أقسام جديدة في مركز مصراتة الطبي، بحضور وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، ومدير مركز مصراتة الطبي الدكتور محمد بعيو.

وأوضح الدبيبة، في كلمته التي نقلتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، أن الحكومة دشنت برامج وطنية طبية تحت إشراف مجلس الوزراء، من بينها البرنامج الوطني لزراعة القرنية والقلب والكلي، والمنظومة الوطنية للعلاج، والهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، مضيفا: «سترون نتائجها قريبا. مع بداية العام القادم، كل مريض من مرضى الأورام سيصل الدواء إلى بيته بالتليفون».

- افتتاح 6 أقسام جديدة في مركز مصراتة الطبي

- إطلاق المنظومة الإلكترونية لمرضى الأورام

وتحدث الدبيبة عن اتخاذ حكومته خطوات أساسية في توطين العلاج بالداخل، ورفع كفاءة المرافق الصحية، لإصلاح القطاع الصحي، الذي قال إنه «شهد فسادا على مر السنين حتى أصبح علاج الليبيين بالخارج هو الخيار السائد، وعلاجهم بالبلاد الاستثناء».

وأشار في هذا الصدد إلى إطلاق حملة واسعة، للكشف المبكر للأورام، متابعا: «في كل يوم سننشئ مرفقا طبيا جديدا في كل قرية وكل حي، لتقديم الرعاية الصحية اللائقة».

المنظومة الإلكترونية لمرضى الأورام

والأربعاء الماضي، أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان المنظومة الخاصة بتسجيل مرضى الأورام، التي من شأنها إدارة الخدمات العلاجية والدوائية وفق نظام إلكتروني مرتبط بقاعدة البيانات الوطنية، ومنظومتي الإمداد الطبي والعلاج بالخارج.

وتسمح المنظومة الإلكترونية لمرضى الأورام بتحديد احتياجات المريض من الأدوية، وتوزيعها بين المراكز ووحدات علاج الأورام وفق الحصة العلاجية المحددة للمريض، وأيضا إعادة تدوير المخزون بين المراكز والوحدات.