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إحالة 119 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال 3 أيام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 01:10 صباحا
إحالة 119 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال 3 أيام
إحالة 119 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال 3 أيام. (الإنترنت)
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أحالت مراكز الشرطة بمديرية أمن طرابلس 119 متهمًا إلى النيابة العامة خلال أيام 18 و19 و20 يناير الجاري.

وتوزع المتهمون المحالون إلى النيابة بواقع ثمانية من مراكز شرطة الهضبة وستة من المدينة وسبعة من الغربي و13 من الأوسط وخمسة من أبوسليم والحي الصناعي وأربعة من عين زارة وواحد من الجامعة وزاوية الدهماني، وفق إحصائية صادرة عن المديرية.

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إضافة إلى اثنين من الجامعة وباب بن غشير و32 من سوق الجمعة و15 من طريق المطار وثلاثة من حي الأندلس و15 من غوط الشعال.

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