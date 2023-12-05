إحالة 173 مهتما إلى النيابة في طرابلس خلال 4 أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت مراكز الشرطة بمديرية أمن طرابلس 173 متهما إلى النيابة العامة خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري.

وتوزع المتهمون المحالون إلى النيابة بواقع 10 من مركز شرطة الهضبة و20 من مركز شرطة المدينة و11 من الغربي و9 من الأوسط و25 من عين زارة و2 من أبوسليم و7 من الجامعة و8 من الفرناج، وفق إحصائية صادرة عن مديرية الأمن.

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إضافة إلى 8 من زاوية الدهماني و20 من الحي الصناعي و23 من سوق الجمعة و1 من باب بن غشير و6 من طريق المطار و17 من حي الأندلس و6 من غوط الشعال.