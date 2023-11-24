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إحالة 58 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 02:43 مساء
إحالة 58 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال 24 ساعة
يدان مكبلتان. (تعبيرية: الإنترنت)
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أظهرت إحصائية صادرة عن مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، إحالة 58 متهمًا إلى النيابة العامة وذلك في 22 نوفمبر الجاري.

وحسب الإحصائية، فقد أحال مركز شرطة الحي الصناعي ثمانية متهمين إلى النيابة العامة، إضافة إلى ستة متهمين من كل من مراكز شرطة أبوسليم وباب بن غشير وسوق الجمعة والفرناج.

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علاوة على خمسة متهمين من مراكز شرطة الهضبة والأوسط وغوط الشعال، وثلاثة من مراكز شرطة عين زارة والغربي وطريق المطار، ومتهم واحد من مركزي شرطة المدينة وحي الأندلس.

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