إحالة 90 متهما إلى النيابة العامة خلال 72 ساعة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، إحالة 90 متهما إلى النيابة العامة خلال 72 ساعة.

وحسب أرقام صادرة عن المديرية استحوذت مراكز الشرطة في سوق الجمعة والغربي والحي الصناعي على النصيب الأكبر من الموقوفين المحالين إلى النيابة بواقع 38 متهما، خلال الفترة بين 9 و11 نوفمبر الجاري.

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