إحالة 90 متهما إلى النيابة العامة خلال 72 ساعة في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، إحالة 90 متهما إلى النيابة العامة خلال 72 ساعة.
وحسب أرقام صادرة عن المديرية استحوذت مراكز الشرطة في سوق الجمعة والغربي والحي الصناعي على النصيب الأكبر من الموقوفين المحالين إلى النيابة بواقع 38 متهما، خلال الفترة بين 9 و11 نوفمبر الجاري.
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372 مخالفة مرورية في72 ساعة بطرابلس
وخلال الفترة نفسها جرى فتح 232 محضر استدلال في مراكز الشرطة بنطاق العاصمة طرابلس، فيما حررت التمركزات الأمنية 372 مخالفة مرورية جرى على إثرها حجز 185 سيارة.
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