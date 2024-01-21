استخراج 68 جثة مجهولة الهوية لتنظيم دفنها في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأحد، استخراج 68 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة بمدينة درنة، ما يرفع حصيلة الجثث المستخرجة من المقبرة إلى 604.

وسحب فريق مختص عينات من 60 جثة لترتفع حصيلة العينات إلى 1420 عينة، فيما زاد إجمالي عدد الجثث التي جرى دفنها في مقبرة شهداء درنة (الفتائح) إلى 510 جثث بعد دفن 60 جثة جديدة، وفق بيان صادر عن الهيئة.

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وتأتي هذه الإجراءات في محاولة لمعرفة هوية المفقودين جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا بشرية ومادية فادحة. علمًا بأنه جرى دفن عديد الجثث في أعقاب الكارثة دون تحديد هويتها.

من أعمال استخراج جثث مجهولة الهوية بمقبرة مرتوبة، 21 يناير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)

من أعمال استخراج جثث مجهولة الهوية بمقبرة مرتوبة، 21 يناير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)

من أعمال استخراج جثث مجهولة الهوية بمقبرة مرتوبة، 21 يناير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)

من أعمال استخراج جثث مجهولة الهوية بمقبرة مرتوبة، 21 يناير 2024. (هيئة البحث عن المفقودين)