نقل جثامين مقبرة مرتوبة إلى مشرحة مستشفى الفتائح في درنة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أعلن مدير إدارة البحث عن الرفات بهيئة البحث والتعرف على المفقودين لطفي المصراتي أن الفرق التابعة للهيئة تعمل على نقل 101 جثمان مجهول الهوية جرى استخراجها من مقبرة مرتوبة في درنة إلى مشرحة خاصة بمستشفى الفتائح في المدينة يشرف عليها مكتب النائب العام.

وقال المصراتي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن فرق إدارة البحث عن الرفات التابعة للهيئة باشرت في استخراج جثامين ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة الذين دفنوا بشكل جماعي في مقبرة مرتوبة.

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وأوضح المصراتي لـ«بوابة الوسط» أن اليوم الأول لعمل فرق إدارة البحث عن الرفات التابعة للهيئة بمقبرة مرتوبة جرى خلاله «استخراج 101 جثمان فقط ونقلهم إلى المشرحة الخاصة التي يشرف عليها مكتب النائب العام بمستشفى الفتائح».

الإجراءات المتبعة حيال الجثامين

وأضاف المصراتي أنه سيجرى الكشف على هذه الجثامين من قبل الطب الشرعي وسحب عينات الحمض النووي منها قبل إعادة دفنها وفقاً للشعائر الإسلامية بشكل فردي، مشيراً إلى أنه «وفقا للشهود والعاملين على عمليات الدفن فإن المقبرة تحوي نحو 2000 جثمان بشكل تقريبي، وسيجرى التأكد بعد فتح القبور الجماعية» وفق قوله.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عن بدء العمل بمقبرة مرتوبة بناء على تكليف من مكتب النائب العام، منوهة إلى أنه سيجرى إحالة تقارير بشان هذه الجثامين إلى النيابة العامة ليجرى إعادة دفنها بمقبرة شهداء الوادي بمنطقة الفتائح بدرنة بعد إتمام الإجراءات القانونية والجوانب الشرعية لها.

وأعلن النائب العام الصديق الصور يوم الأربعاء الماضي أن إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة بلغ 4540 شخصًا بينهم 3964 ليبيًا و576 أجنبيًا.

نقل الجثامين المستخرجة من مقبرة مرتوبة إلى مشرحة مستشفى الفتائح في درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

نقل الجثامين المستخرجة من مقبرة مرتوبة إلى مشرحة مستشفى الفتائح في درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)