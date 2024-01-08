استخراج 101 جثمان مجهول الهوية من مقبرة مرتوبة في درنة لتنظيم دفنها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن الفرق التابعة لها استخرجت 101 جثمان مجهول الهوية من مقبرة مرتوبة في مدينة درنة من ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة ومنطقة الجل الأخضر في سبتمبر الماضي لتنظيم عملية دفنها، مؤكدة أن هذه العملية جاءت «بتكليف من مكتب النائب العام».

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين، إن الفرق التابعة لها قامت «بفتح مقبرة مرتوبة بدرنة حيث بدأت عمليات الاستخراج للجثث مجهولة الهوية بعد إتمام الإجراءات القانونية وأخذ الإذن من مكتب النائب العام».

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وأوضحت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن العمل بمقبرة مرتوبة يأتي بعد الانتهاء من مقبرة الظهر الأحمر، منوهة إلى «أن الجثامين الموجودة بالمقبرتين قد جرى انتشالهم بعد أحداث كارثة العاصفة دانيال بمدينة درنة من الشوارع والمنازل وشواطئ البحر».

وأضافت الهيئة أن فرق إدارة البحث عن الرفات التابعة للهيئة «قامت باستخراج 101 جثمان مجهول الهوية من مقبرة مرتوبة بعد دفنها بطريقة عشوائية»، مؤكدة أنه سيجري «عرضها على الطب الشرعي وأخذ عينات الحمض النووي منها وإحالة التقارير إلى النيابة العامة ليجري إعادة دفنها (بمقبرة شهداء الوادي) بمنطقة الفتائح بدرنة بعد إتمام الإجراءات القانونية والجوانب الشرعية لها».

فرق إدارة البحث عن الرفات التابعة لهيئة البحث والتعرف على المفقودين بمقبرة مرتوبة في درنة. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)