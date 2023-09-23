شاهد.. صلاة الجنازة على جثامين ضحايا «دانيال» في مقبرة مرتوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر مقطع مصور، تداوله نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، مشهدا لعشرات الجثامين من ضحايا العاصفة «دانيال» خلال أداء صلاة الجنازة عليها في مقبرة مرتوبة بمدينة درنة ظهر أمس الجمعة.

وحسب المقطع الذي تداوله النشطاء، حملت شاحنة نقل ثقيل وعربتا نقل صغيرتان جثامين الضحايا، لأداء صلاة الجنازة عليها، بينما لم يتبين عدد هذه الجثامين.

ضحايا العاصفة «دانيال»

وارتفع عدد ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية إلى 3802 حالة وفاة، وفق آخر إحصائية رسمية أعلنها الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح.

وبيّن الجارح، في مقابلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، مساء الجمعة، أن الأرقام المعلنة للضحايا هي التي جرى توثيقها من قِبل وزارة الصحة لجثامين جرى دفنها، منوها إلى أن هناك أرقاما لم يجر توثيقها بعد، «لكن مشكلة تجميع الأرقام يجري حلها الآن».

وليلة الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» انتشال 180 من جثامين ضحايا الفيضانات والسيول في مدينة درنة، وفق بيان صادر عن الوزارة.