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2.3 مليون طالب ليبي يعودون للدراسة في أول أيام الفصل الثاني (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 10:47 صباحا
2.3 مليون طالب ليبي يعودون للدراسة في أول أيام الفصل الثاني (صور)
تلاميذ في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، 21 يناير 2024 ( وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
alwasat radio

انتظم طلاب ليبيا في مدارسهم خلال أول أيام الفصل الدراسي الثاني، الأحد، حيث يبلغ عدد الطلاب المسجلين نحو مليونين و345 ألف طالب.

وقالت وزارة التعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن الطلاب عادوا لمقاعد الدراسة في عموم البلاد بعد انقضاء عُطلة نصف السنة، وفق ما جاء في قرار وزير التربية والتعليم رقم 1046 لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات.

وينتهي الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في الثاني من مايو المقبل، وستجرى الاِمتحانات النّهائية لجميع صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 5 مايو.

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امتحانات التعليم الثانوي 2 يونيو
ومن المقرر أن يجري طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي امتحانات الدور الأول في 19 مايو، والدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في الثاني من يونيو.

وبدأ العام الدراسي الحالي في الثالث من سبتمبر الماضي، وانتهى الفصل الدراسي الأول في 21 ديسمبر، وامتحانات الفصل ذاته في 4 يناير 2024 بالنسبة لسنوات النقل في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

تلاميذ في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، 21 يناير 2024 ( وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، 21 يناير 2024 ( وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، 21 يناير 2024 ( وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، 21 يناير 2024 ( وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، 21 يناير 2024 ( وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، 21 يناير 2024 ( وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، 21 يناير 2024 ( وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، 21 يناير 2024 ( وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، 21 يناير 2024 ( وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
تلاميذ في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، 21 يناير 2024 ( وزارة التعليم بحكومة الدبيبة)
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