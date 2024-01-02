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بالصور: تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 12:24 مساء
بالصور: تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في تاورغاء
من تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في تاورغاء، 2 يناير 2023. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
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بدأت إدارة الخدمات الصحية في تاورغاء تنفيذ برنامج الكشف الطبي والتطعيمات لطلاب الصف الأول الابتدائي، حرصا على سلامتهم من الأمراض المستهدفة بالتحصين، ووقايتهم من الأمراض الخطيرة، وفق وزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

يتضمن البرنامج قياس الطول والوزن، والكشف على النظر والأسنان، والاطمئنان على صحة الطفل العامة. ويجري أيضًا إعطاؤه الطعم الرباعي منزوع الخلية الواقي من الكزاز والخناق والسعال الديكي وشلل الأطفال.

مركز رعاية صحية في تاورغاء
وفي أكتوبر الماضي، تسلم المجلس المحلي في تاورغاء مركزا للرعاية الصحية ومدرسة تعليم أساسي ضمن مشاريع خطة «عودة الحياة» الحكومية.

- تسليم مركز رعاية صحية ومدرسة في تاورغاء

حضر مراسم التسليم رئيس المجلس المحلي في تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، وأعضاء المجلس، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية - فرع المنطقة الوسطى مراجع شر الطريق، وفق بيان مقتضب صادر عن المجلس.
 

من تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في تاورغاء، 2 يناير 2023. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
من تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في تاورغاء، 2 يناير 2023. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
من تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في تاورغاء، 2 يناير 2023. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
من تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في تاورغاء، 2 يناير 2023. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
من تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في تاورغاء، 2 يناير 2023. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
من تطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي في تاورغاء، 2 يناير 2023. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
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