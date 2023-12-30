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تاكيتا: استكمال مشروعات بـ390 مدرسة وإنشاء أخرى جديدة في 2024

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 09:07 مساء
تاكيتا: استكمال مشروعات بـ390 مدرسة وإنشاء أخرى جديدة في 2024
مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا (لقطة من فيديو: منصة حكومتنا)
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قال مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا إن الجهاز يشارك في تحسين البنية التحتية بقطاع التعليم عبر استكمال مشروعات قائمة بـ390 مدرسة، وإنشاء مدارس جديدة خلال العام 2024.

وأضاف تاكيتا أنه شارك في اجتماع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» لإطلاع مراقبي التعليم على خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية في قطاع التعليم، موضحا أن النقاش مع المراقبين تركز على الوصول إلى رؤية مشتركة في أن يجري تنفيذ المشروع وفق إجراءات سهلة وسلسة بما يضمن تنفيذه بالصورة الصحيحة.

انطلاق مشروع مدارس المستقبل بدايات 2024
وأشار إلى أن الحكومة ستباشر مشروع «مدارس المستقبل»، على أن يجري العمل فيه في الأيام الأولى من العام الجديد.

- الدبيبة: مشروع لإنشاء 500 مدرسة في 2024
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المدارس الجديد تسع بين 9 فصول و20 فصلا
والخميس الماضي أعلنت وزارة التعليم في حكومة الدبيبة إطلاق مشروع مدارس المستقبل مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من مراجعة المرحلة التي تتضمن 500 مدرسة مع ديوان المحاسبة، واعتماد خطة التنفيذ من مجلس الوزراء.

ويتضن مشروع مدارس المستقبل إنشاء 500 مدرسة في المرحلة الأولى، وتضم فصولا بسعات مختلفة 9 – 12- 16- 20 فصلاً دراسيًا.

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