  • Alwasat News
Atwasat

المقريف يعلن تدشين منصة تعليمية لمساعدة طلاب درنة والمناطق المتضررة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 01:27 مساء
المقريف يعلن تدشين منصة تعليمية لمساعدة طلاب درنة والمناطق المتضررة
المقريف خلال إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع التعليم الاستدراكي، 17 يناير 2024. (التعليم)
alwasat radio

أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، موسى المقريف، تدشين منصة تعليمية تحت مسمى «مستقبلي بيدي» مخصصة في مرحلتها الأولى للطلاب في درنة والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، وتستهدف طلاب شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ثم ستعمم لطلاب باقي المراحل التعليمية.

جاء ذلك خلال فعالية لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع التعليم الاستدراكي، اليوم الأربعاء، لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب في درنة والمناطق المتضررة، وتعزيز مهاراتهم من خلال دروس مجانية في القراءة والكتابة والحساب عبر دروس يقدمها معلمون متطوعون، حسب بيان وزارة التعليم على صفحتها في موقع «فيسبوك».

مشروع التعليم الاستدراكي
وقال المقريف إن مشروع التعليم الاستدراكي من مبادرات عدة أطلقتها الوزارة لتحسين الخدمات التعليمية والتربوية؛ لضمان استمرارها وتجويدها، وأسهم المشروع في سد الفجوات التعليمية للمتعلمين في الصفوف من الأول إلى التاسع من التعليم الأساسي.

- المقريف: منصة إلكترونية لمساعدة طلاب درنة في تدارك ما فاتهم من المنهج

وأوضح المقريف أن المرحلة الأولى من المشروع استهدفت 15 ألف طالب وطالبة، وأسهم فيها 1700 معلم ومعلمة، ونُفِّذت في 12 بلدية، بينما استفاد 19 ألفًا و500 طالب وطالبة من المرحلة الثانية في 40 بلدية.

وأشاد المقريف بتعاون منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في المشروع، ومساندتها في عدد من برامجها ومنها تدريب المعلمين ودعم ذوي الإعاقة، متابعًا: «أشكر يونيسف على دعمها طلابنا، وأشكر المعلمين المتطوعين الذين وهبوا وقتهم لتعليم تلاميذنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023

الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين

ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا

«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
منها الأسمنت والحديد.. حماد يحظر استيراد سلع عبر المنافذ البرية
منها الأسمنت والحديد.. حماد يحظر استيراد سلع عبر المنافذ البرية
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
حكومة الدبيبة تسلم «بدل الإيجار» للأسر النازحة من المنطقتين الشرقية والجنوبية
حكومة الدبيبة تسلم «بدل الإيجار» للأسر النازحة من المنطقتين ...
غلق جسر الباكور بين توكرة والمرج لصيانته
غلق جسر الباكور بين توكرة والمرج لصيانته
وفاة شخص في حادث سيارة بطريق المطار
وفاة شخص في حادث سيارة بطريق المطار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
المقريف يعلن تدشين منصة تعليمية لمساعدة طلاب درنة والمناطق المتضررة
المقريف يعلن تدشين منصة تعليمية لمساعدة طلاب درنة والمناطق ......
قفزة للدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
قفزة للدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
الباعور يرأس وفد ليبيا المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز
الباعور يرأس وفد ليبيا المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول ......
وفاة شخص في حادث سيارة بطريق المطار
وفاة شخص في حادث سيارة بطريق المطار...
غلق جسر الباكور بين توكرة والمرج لصيانته
غلق جسر الباكور بين توكرة والمرج لصيانته...
المزيد