المقريف: منصة إلكترونية لمساعدة طلاب درنة في تدارك ما فاتهم من المنهج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» موسى المقريف، إطلاق منظومة التعليم الاستدراكي الخاصة بطلاب مدينة درنة وما جاورها، التي ستمكِّنهم من الحصول على المناهج التعليمية عبر المنصة الإلكترونية لتدارك ما فاتهم.

وكشف المقريف تخصيص الوزارة حقائب تدريبية خاصة بالدعم النفسي لجميع الطلبة داخل درنة البالغ عددهم 18 ألفًا و200 طالب وطالبة، إضافة إلى 2100 طالب نازح من المدن المنكوبة، حسب تصريح إلى «حكومتنا» على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

- «التعليم» تحصر العجز في أعداد المعلمين بدرنة.. وتنفذ برامج تهيئة نفسية للتلاميذ

وأكد المقريف اكتمال استئناف الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية في منطقة درنة المركز بحلول الأسبوع المقبل.

حصر العجز في عدد المعلمين بدرنة

وخلال اجتماع أمس الثلاثاء، بحث المقريف مع عدد من مسؤولي الوزارة ومراقبة التعليم بدرنة الوضع في البلدية، حيث شرعت الوزارة في حصر العجز في أعداد المعلمين في درنة وسبل التعويض من سعة الاحتياط العام، كما تنفذ برامج تهيئة نفسية للتلاميذ.

وجرى تقييم الوضع في درنة مع استئناف الدراسة بها، إضافة إلى نتائج برامج التهيئة النفسية للتلاميذ والطلاب في المؤسسات التعليمية بالبلدية وفق الخطة الموضوعة من إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي.