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«التعليم» تحصر العجز في أعداد المعلمين بدرنة.. وتنفذ برامج تهيئة نفسية للتلاميذ

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 01:59 مساء
«التعليم» تحصر العجز في أعداد المعلمين بدرنة.. وتنفذ برامج تهيئة نفسية للتلاميذ
اجتماع المقريف مع مسؤولي وزارة التعليم لبحث وضع الدراسة بدرنة، 31 أكتوبر 2023. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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قالت وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إنها تعمل على حصر العجز في أعداد المعلمين في درنة وسبل التعويض من سعة الاحتياط العام، كما تنفذ برامج تهيئة نفسية للتلاميذ.

جاء ذلك في اجتماع برئاسة الوزير موسى المقريف، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيلي الوزارة لشؤون المراقبات، والشؤون التربوية، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي ومديري مراكز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، والوطني للامتحانات، وتدريب وتطوير التعليم، ومديري مكتبي المتابعة وتقييم الأداء، والإعلام والاتصال، ومدير مكتب مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي درنة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

تقييم استئناف الدراسة في درنة
واستعرض الاجتماع الذي عقد بمكتب الوزير تقييما لاستئناف الدراسة في بلدية درنة، مطلع الأسبوع الجاري الذي شهد إقامة برامج التهيئة النفسية للتلاميذ والطلاب في المؤسسات التعليمية بالبلدية وفق الخطة الموضوعة من إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي.

كما تضمن الاجتماع مناقشة توزيع الجداول على المعلمين، فضلا عن الاطمئنان على نقل التلاميذ والطلاب من المدارس غير المتضررة إلى المدارس المتضررة والقريبة من مقار سكنهم.

تعويض العجز في أعداد المعلمين بدرنة
وتحدث مدير مكتب مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي درنة صالح الحداد عن وضع الدراسة داخل البلدية، مشيرا إلى جهود حصر العجز في المعلمين والتعويض من سعة الاحتياط العام، فضلا عن إجراء تغيير مسار خريجي الكليات غير التربوية في التخصصات كافة وفق احتياجات المؤسسات التعليمية، مؤكدا تغيير مسار 213 خريجا بإخضاعهم إلى تدريب استمر إلى تسعة أشهر وتأهيلهم تربويا.

كما ناقش الاجتماع أيضا المرحلة الثالثة من التعليم الاستدراكي، وفق ما جاء في قرار وزير التربية والتعليم رقم 1643 برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية، إذ وجه الوزير بضرورة انطلاق المبادرة داخل بلدية درنة اعتبارا من الأسبوع المقبل لتعويض الفاقد التعليمي لأبنائنا التلاميذ والطلاب.

إقبال الطلاب والمعلمين على الحضور
ومن جانبه، أكد مراقب التربية والتعليم ببلدية درنة وجود إقبال كبير من الطلاب ومعلميهم على الحضور والوجود داخل المؤسسات التعليمية، إذ كشفت إحصاءات المركز الوطني للامتحانات التحاق أكثر من 18 ألف تلميذ وطالب بمدارس درنة.

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وفي ختام الاجتماع جرى التطرق إلى الخطة الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والشهادات العامة، والموضوعة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 1218 للعام 2023.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تقيد مديري المدارس بإدخال بيانات التلاميذ والطلاب أولا بأول ودون تأخير، كما وجه مديرو المصالح والمراكز والهيئات التابعة للوزارة بتكثيف جهودهم في درنة إلى حين استقرار العملية التعليمية فيها، ووجه في هذا الصدد مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالبدء في برامج التدريب داخل درنة اعتبارا من الأسبوع المقبل، كما كلف مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بوضع خطة لتعويض الفاقد التعليمي.

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