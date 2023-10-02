طلاب درنة يعودون إلى مدارسهم (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الإثنين، عودة طلاب درنة إلى مقاعدهم في المدارس التي نجت من العاصفة «دانيال».

وحرصت مراقبة التعليم في درنة على «تنظيم تظاهرة للطلاب في مدرسة المجد للتعليم الأساسي؛ لإعلان عودة الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية» الناجية، حيث استقبلت أيضا طلاب المدارس التي تضررت جراء العاصفة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

توزيع حقائب على الطلاب

وحضر الفعالية 200 تلميذ وطالب، إضافةً إلى عدد من المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، وأولياء الأمور، وجرى توزيع حقائب مدرسية مجهزة عليهم.

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يُشار إلى أن عدد التلاميذ والطلاب بمراقبة درنة هو 42 ألفا و239 تلميذا وطالبا يدرسون في 73 مؤسسة تعليمية، 18 منها تعرَّضت للأضرار جراء السيول والفيضانات.

وقال مراقب التربية والتعليم في مدينة درنة، عبدالحميد الطيب، في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»، إن بعض المدارس المتضررة تحتاج إلى «إزالة نهائية وإعادة البناء من جديد، وهناك معلمون توفوا في الفيضانات، مما يستوجب التعاقد مع معلمين جدد».

تظاهرة لطلاب مدرسة المجد في درنة، 2 أكتوبر 2023. (وزارة التعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

تظاهرة لطلاب مدرسة المجد في درنة، 2 أكتوبر 2023. (وزارة التعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

تظاهرة لطلاب مدرسة المجد في درنة، 2 أكتوبر 2023. (وزارة التعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

تظاهرة لطلاب مدرسة المجد في درنة، 2 أكتوبر 2023. (وزارة التعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)