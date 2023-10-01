«حكومة الوحدة»: استئناف الدراسة في 15 بلدية متضررة من الفيضانات شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، استئناف الدراسة في 15 بلدية متضررة من السيول والفيضانات شرق ليبيا، اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع خطوات الحكومة لصيانة وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة حتى تستقبل التلاميذ والطلاب في أقرب الآجال، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة بالمناطق غير المتضررة في مدينة درنة، وهي كرسة ومرتوبة وعين مارة، فيما لم تستأنف الدراسة وسط المدينة حتى الانتهاء من حصر تلاميذ المؤسسات المتضرّرة وتوزيعهم على غير المتضررة.

كما أكدت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» استئناف الدراسة أيضًا في جميع المؤسسات التعليمية ببلديات الأبيار، وجردس العبيد، والمرج، ووردامة، والقبة، وعمر المختار، ومعظم المؤسسات التعليمية في بلديات أم الرزم، والأبرق، وسوسة، وشحات، والساحل، والمليطانية، والبيضاء، والقيقب.

تخصيص أكثر من 92 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في 26 سبتمبر الماضي، قرارًا خصص بموجبه 92.8 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة ومرفقًا تعليميًا بالمدن المتضررة جراء الفيضانات البالغ عددها 15 مدينة شرق ليبيا.

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- الدبيبة يخصص أكثر من 92 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة ومرفقا تعليميا بالمدن المنكوبة

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ومنح الدبيبة بموجب قراره رقم (608) لسنة 2023، الذي نشرته منصة «حكومتنا» مصلحة المرافق التعليمية الإذن بالتعاقد لصيانة عدد من المدارس بالمدن المنكوبة في شرق ليبيا، وألزم المصلحة بوضع جدول زمني محدّد للانتهاء من مشروعات الصيانة المكلفة بها.

447 مدرسة بالبلديات المتضررة من الفيضانات

ويبلغ عدد المؤسسات التعليمية في البلديات المنكوبة جراء السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» نحو 447 مؤسسة يدرس بها نحو 18.9157 تلميذًا وطالبًا، منها 110 مؤسسات تعليمية متضررة و18 مؤسسة تعليمية تضررت في مدينة درنة.

ومن بين هذه المؤسسات «78 مؤسسة لا تعيق صيانتها استئناف الدراسة»، و«32 يتعر تشغيلها خلال العام الدراسي الحالي» و«73 تحتاج إلى صيانة خفيفة، و44 صيانة شاملة».

مدرس يشرح للتلاميذ في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)

مدرس يشرح للتلاميذ في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)

تلاميذ في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)

تلاميذ في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)