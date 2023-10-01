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استئناف الدراسة في بلديات متضررة من كارثة «دانيال» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 12:27 مساء
استئناف الدراسة في بلديات متضررة من كارثة «دانيال» (صور)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
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أعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» استئناف الدراسة صباح اليوم الأحد في عدد من البلديات المتضررة جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر الماضي.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد اِسْتؤنِفت الدراسة في المؤسسات التعليمية بالمناطق غير المتضررة في درنة: كرسة ومرتوبة وعين مارة، بينما لم يجر استئنافها في المؤسسات التعليمية الواقعة وسط المدينة حتى الانتهاء من حصر تلاميذ المؤسسات المتضررة، وتوزيعهم على غير المتضررة.
كذلك اِسْتؤنِفت الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية ببلديات: الأبيار وجردس العبيد والمرج ووردامة والقبة وعمر المختار وأم الرزم والأبرق وسوسة وشحات والساحل والمليطانية والبيضاء والقيقب.

447 مؤسسة تعليمية في البلديات المتضررة
ويبلغ عدد المؤسسات التعليمية في البلديات المتضررة 447 مؤسسة تعليمية، يدرس فيها 189157 تلميذا وطالبا. ووفقاً لتقرير مصلحة المرافق التعليمية، تضررت 110 مؤسسات تعليمية، و7 مرافق تعليمية، حيث 78 مؤسسة تعليمية منها لا تعيق صيانتها استئناف الدراسة، بينما يتعذر تشغيل 32 مؤسسة تعليمية، وتحتاج 73 مؤسسة إلى صيانة خفيفة، و44 مؤسسة إلى صيانة شاملة.

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وتخضع المؤسسات والمرافق التعليمية المتضررة إلى عمليات صيانة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن منح الإذن لمصلحة المرافق التعليمية بالتعاقد، لإجراء الصيانة بمبلغ قدره 92 مليون دينار و815 ألفا و460 دينارا، مع الشركات المحلية المُسجلة لدى فرع المصلحة في المنطقة الشرقية، والمكاتب التابعة له، حسب القرار.

طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في مدرسة بإحدى بلديات شرق ليبيا، 1 أكتوبر 2023. (وزارة التربية والتعليم)
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