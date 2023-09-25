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مدرسة ثانوية للبنات في طرابلس تستأنف الدراسة من دون مقاعد وسبورة حائط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 01:18 صباحا
مدرسة ثانوية للبنات في طرابلس تستأنف الدراسة من دون مقاعد وسبورة حائط
صورة متداولة لانتظام الطالبات في المدرسة التي تفتقر إلى المقاعد الدراسية وسبورة الحائط (فيسبوك)
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أظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استئناف مدرسة النجم الساطع الثانوية للبنات بمدينة طرابلس العام الدراسي الجديد، من خلال إعطاء الحصص وقوفًا وجلوسًا على الأرض؛ نظرًا لعدم وجود مقاعد دراسية وسبورة حائطية.

واليوم الأحد دعت المدرسة، التي تقع في حي دمشق بمدينة طرابلس، أولياء الأمور لحضور اجتماع مهم الثلاثاء المقبل مع الإدارة، بحسب منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

- توطين 145 مدرسة قبل بداية العام الدراسي القادم وتسليم 49 أخرى خلال ديسمبر
- الدبيبة: استكملنا بناء 149 مدرسة ولدينا إرادة لتفعيل إدارة التفتيش التربوي

وخلال اجتماع عقدته إدارة المدرسة في 14 سبتمبر الجاري، جرى الاتفاق مع أولياء الأمور على استمرار مطالبة الجهات المعنية بالاستجابة السريعة لتلبية حاجة المدرسة من مقاعد وسبورات حائطية.

المدرسة خضعت لعملية صيانة استمرت لثلاث سنوات
وقالت الإدارة إن المدرسة خضعت لعملية صيانة استمرت لثلاث سنوات، لكنها تفتقر لمقومات البيئة الدراسية الأساسية، وهو ما يؤدي إلى عدم التحاق الطالبات بالدراسة، وتأخر المعلمات عن الإلمام بالمنهج الذي يتعين إنجازه للفترة الدراسية الأولى.

وفي 16 يوليو الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، استكمال بناء 149 مدرسة كان العمل بها متوقفًا منذ عشر سنوات، وذلك ضمن «أكبر مشروع بناء مدارس في ليبيا منذ عدة عقود».

وفي 31 من الشهر نفسه، قال مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيتا، إنه «سيجرى تسليم 49 مدرسة خلال ديسمبر»، وذلك خلال لقاء مع الدبيبة، وفق منصة «حكومتنا».

صورة متداولة لانتظام الطالبات في المدرسة التي تفتقر إلى المقاعد الدراسية وسبورة الحائط (فيسبوك)
صورة متداولة لانتظام الطالبات في المدرسة التي تفتقر إلى المقاعد الدراسية وسبورة الحائط (فيسبوك)
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