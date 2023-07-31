توطين 145 مدرسة قبل بداية العام الدراسي القادم وتسليم 49 أخرى خلال ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيتا، أن الجهاز «استكمل 145 مدرسة سيجري توطينها قبل بداية العام الدراسي القادم»، منوها إلى أنه «سيجري تسليم 49 مدرسة خلال ديسمبر»، وفق منصة «حكومتنا».

جاء ذلك خلال إفادة قدمها تاكيتا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، خلال لقاء عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الدبيبة وتاكيتا خصص لمتابعة ملف استكمال المدارس الموقتة، ومشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة.

استكمال إجراءات إنشاء 500 مدرسة نموذجية

أكد تاكيتا للدبيبة «استكمال كل الإجراءات القانونية والفنية لمشروع إنشاء 500 مدرسة نموذجية، على أن تبدأ في استقبال الطلاب بدلا من مدارس الصفيح والمدارس المتهالكة»، وهو المشروع الذي سبق إعلان تنفيذه من طرف حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي.

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وشدد الدبيبة، خلال اللقاء، على ضرورة الاهتمام بالمبادئ التعليمية، والقضاء على مدارس الصفيح المنتشرة في كل المدن الليبية، وخلق بيئة تعليمية مناسبة، وفق منصة «حكومتنا».

أكبر مشروع مدارس في ليبيا منذ عقود

في 16 يوليو، أكد الدبيبة، في كلمة خلال اجتماع موسع بوزارة التربية والتعليم، استكمال بناء 149 مدرسة كان العمل بها متوقفا منذ عشر سنوات، بعد إرجاع المقاولين للعمل فيها، وذلك ضمن «أكبر مشروع بناء مدارس في ليبيا منذ عدة عقود» أطلقته الحكومة.

وذكر الدبيبة أن الحكومة أطلقت «أكبر مشروع مدارس في ليبيا منذ عدة عقود، وواجهنا به مشكلة مدارس الصفيح التي انتشرت منذ سنوات طويلة في مناطق مختلفة، لأسباب مختلفة، وتشمل المرحلة الأولى إنشاء 500 مدرسة»، وتمكنت من خلاله من «استكمال 149 مدرسة كانت متوقفة على التنفيذ منذ 10 سنوات بعد تعديل الأسعار وإرجاع المقاولين للعمل، لاستكمال العمل وإرجاع التلاميذ للدراسة»، متعهدا بمواصلة العمل في هذا الاتجاه من أجل خدمة الليبيين.