حكومة الوحدة تعلن موافقة ديوان المحاسبة على إنشاء 500 مدرسة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة حصول الحكومة على موافقة ديوان المحاسبة لبدء تنفيذ مشروع إنشاء 500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا، التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة في وقت سابق ضمن مبادرته التي أطلقها العام الماضي تحت شعار «عودة الحياة».

وقال حمودة خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، لإعلان مخرجات الاجتماع العادي الخامس لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم في العاصمة طرابلس، «تم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة لإنشاء 500 مدرسة وتخصيص المبالغ المالية اللازمة» للتنفيذ.

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وأضاف حمودة أنه فيما يتعلق بملف التعاقدات فإن الدبيبة أكد الشفافية في هذا الملف وضرورة ترسية هذه العقود على شركات وطنية محلية لتنفيذ هذه المدارس في مختلف أنحاء ليبيا لتعزيز العائد الإيجابي الذي سيحققه من خلال تعزيز نمو هذه الشركات وتحقيق النمو الاقتصادي.

3 فئات للمدارس الجديدة

وأوضح أنه جرى التأكيد على ضرورة أن تكون عملية إنشاء هذه المدارس وفق المعايير والمواصفات القياسية، مبينةً أنه جرى تخصيص ثلاث فئات للمدارس التي سيجري بناؤها وهي فئة المدارس ذات التسع فصول، ومدارس ذات 12 فصل، ومدارس ذات 16 فصل دراسي.

وشدّد حمودة على أن هذه المدارس سيجري بناؤها مشتملة المرافق المتكاملة بما فيها الملاعب الرياضية والمكتبات حتى تكون وفق المعايير الليبية والعالمية.