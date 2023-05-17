عادل جمعة: 385 مدرسة صفيح في ليبيا.. وهذه مستجدات مشروع الـ1500 مدرسة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، إن عدد مدارس الصفيح في ليبيا بلغ 385 مدرسة تتجاوز أعمارها عشرات السنين، لافتًا إلى استهداف الحكومة إنشاء 1500 مدرسة.

وأوضح جمعة خلال اجتماع حكومة الوحدة المنعقد في طرابلس، أن ليبيا عانت طويلًا من افتقار وجود المدارس النموذجية، حيث كان إنشاء آخر مشروع نموذجي للمدارس في العام 1991، وقال إن ما جرى بعد ذلك كان مجرد «اجتهادات لا ترتقي لأن تكون مشروعًا وطنيًا للمدارس».

وأشار إلى تكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومصلحة المرافق التعليمية بمهمة إنشاء 1500 مدرسة، منبهًا إلى أن تحديد المواقع والمواصفات فقط استغرق أكثر من العام.

إنشاء 500 مدرسة جديدة

بدوره، قال رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إن هناك تلاميذ لا يزالون يدرسون في مدارس صفيح حيث لا يوجد نوافذ أو أبواب أو مرافق مشتركة، لافتًا إلى تسمية برنامج إنشاء المدارس الجديدة بـ«البرنامج الاستثنائي».

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واستعرض المراحل المتخذة لإنشاء المدارس الجديدة، ومنها تشكيل لجنة مركزية تتكون من ستة مدرسين يشرفون على لجان فرعية. في حين قال أحد المسؤولين بالبرنامج إنهم زاروا 568 موقعًا وتأكد من تهالك المدارس والحاجة إلى إزالتها.

وأشار إلى التخطيط لإزالة 291 مدرسة متهالكة بعدد 3147 فصلًا دراسيًا، وإنشاء 209 مدارس جديدة بإجمالي 2648 فصلًا دراسيًا. بحيث يكون لدينا 300 مدرسة من نموذج 9 فصول، و92 مدرسة من نموذج 12 فصلًا، و39 مدرسة من نموذج 16 فصلًا، و69 مدرسة من نموذج 20 فصلًا، ليصل إجمالي المدارس 500 مدرسة، حسب المسؤول.

رئيس «الرقابة الإدارية» يقرر وقف عادل جمعة

وأمس الثلاثاء، قرر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، إيقاف وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، عن العمل احتياطيًا.

وقال الشنطي، وفق نص القرار، إن وقف عادل جمعة عن العمل «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق». ودعا الخطاب الجهات والإدارات المختصة لتنفيذ هذا القرار، دون توضيح مزيد من التفاصيل بشأن أسباب القرار.