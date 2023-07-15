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بالصور.. تسليم مدرسة تعليم أساسي في الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 12:22 مساء
بالصور.. تسليم مدرسة تعليم أساسي في الزنتان
مدرسة المروج للتعليم الأساسي في الزنتان عقب تسليمها إلى مراقبة البلدية. (الصفحة الرسمية للمراقبة)
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أعلنت مراقبة التربية والتعليم في الزنتان تسلمها مدرسة المروج للتعليم الأساسي الأربعاء الماضي. 

وقالت المراقبة إن تصميم المدرسة حديث وبمرافق شاملة، وتضم 8 فصول دراسية و5 مكاتب إدارية ومعملين ومطبخا ودورات مياه وساحة خارجية.

خطة عودة الحياة
يأتي مشروع إنشاء المدرسة ضمن مشروعات خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وحضر حفل التسليم عميد بلدية الزنتان، وأعضاء من مراقبة التربية والتعليم، ومدير المدرسة، ومدير مكتب مشروعات الجبل الغربي، بالإضافة إلى عدد من المهندسين العاملين في المكتب المشرف على تنفيذ المشروع.

مدرسة المروج للتعليم الأساسي في الزنتان عقب تسليمها إلى مراقبة البلدية. (الصفحة الرسمية للمراقبة)
مدرسة المروج للتعليم الأساسي في الزنتان عقب تسليمها إلى مراقبة البلدية. (الصفحة الرسمية للمراقبة)
مدرسة المروج للتعليم الأساسي في الزنتان عقب تسليمها إلى مراقبة البلدية. (الصفحة الرسمية للمراقبة)
مدرسة المروج للتعليم الأساسي في الزنتان عقب تسليمها إلى مراقبة البلدية. (الصفحة الرسمية للمراقبة)
مدرسة المروج للتعليم الأساسي في الزنتان عقب تسليمها إلى مراقبة البلدية. (الصفحة الرسمية للمراقبة)
مدرسة المروج للتعليم الأساسي في الزنتان عقب تسليمها إلى مراقبة البلدية. (الصفحة الرسمية للمراقبة)
مدرسة المروج للتعليم الأساسي في الزنتان عقب تسليمها إلى مراقبة البلدية. (الصفحة الرسمية للمراقبة)
مدرسة المروج للتعليم الأساسي في الزنتان عقب تسليمها إلى مراقبة البلدية. (الصفحة الرسمية للمراقبة)
مدرسة المروج للتعليم الأساسي في الزنتان عقب تسليمها إلى مراقبة البلدية. (الصفحة الرسمية للمراقبة)
مدرسة المروج للتعليم الأساسي في الزنتان عقب تسليمها إلى مراقبة البلدية. (الصفحة الرسمية للمراقبة)
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