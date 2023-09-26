توجيه وكلاء النائب العام بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

وجه النائب العام المستشار الصديق الصور وكلاءه بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة بالخارج والتحقق من مشروعية إيفادهم، مشددًا على إنفاذ القرارات المتعلقة بالإيفاد للدراسة بالخارج بالتنسيق مع الحكومة بعد التواصل مع اللجنة المشكَّلة لغرض تنظيم الإيفاد.

جاء توجيه النائب العام في ختام اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي، بحضور مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، وممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس من عدة جامعات ليبية.

تنظيم الإيفاد للدراسة العليا في الخارج

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن المجتمعين تناولوا «مقترح مخطط تنظيم حركة الإيفاد للدراسة العليا في الخارج والجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها، ثم تناول المجتمعون الأسس التي اتكل عليها مجلس الوزراء في وضع خطة معالجة الإشكالات التي خالطت ملف الموفدين، وتوصيات لجنة الإيفاد، وملاحظات نقابة أعضاء هيئة التدريس حول مستهدفات المخطط ذات الصلة بعدد المرشحين سنويًا للإيفاد؛ وتخصصاتهم، وأولوياتهم في الاستحقاق».

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واستهل النائب العام حديثه خلال الاجتماع «بالإشارة إلى التدابير التي اتخذتها سلطة التحقيق إزاء واقعات تجاوز مبدأ المساواة في الاستحقاق، والإخلال بحق الأولوية في الإيفاد، بضمان حق الموفدين أو المستحقين للإيفاد في معالجة أوضاعهم، بمراعاة توافر ضوابط وشروط الإيفاد في المرشحين، وموافاة النيابة العامة بالمخطط النهائي لتنظيم حركة الإيفاد آخر الأسبوع الداخل، لمناقشته مع جهة الإدارة».

ملاحظات النائب العام

كما عرج النائب العام خلال حديثه «على ضرورة ملاحظة حق الطالب في التعلم، والبُعد بهذا الحق عن تبعات سوء إدارة ملف الموفدين خلال السنوات الماضية، بمراعاة التوفيق بين حرية الاعتصام السلمي وبين الحقوق المكفولة بالقانون».

وفي ختام الاجتماع «وجه النائب العام وكلاءه بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد، والتحقق من مشروعية استحقاقهم، والتواصل مع اللجنة المشكلة لغرض تنظيم الإيفاد، ومن ثم مباشرة إجراءات إنفاذ القرارات المتعلقة بالإيفاد للدراسة في الخارج بالتنسيق مع الحكومة»، وفق البيان.

اجتماع الصور مع مسؤولي الحكومة والمصرف المركزي ونقابة هيئة التدريس وممثلي الجامعات، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)

اجتماع الصور مع مسؤولي الحكومة والمصرف المركزي ونقابة هيئة التدريس وممثلي الجامعات، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. (مكتب النائب العام)