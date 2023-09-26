الدبيبة يوجه بمباشرة الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة في المدن المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بالمباشرة الفورية لأعمال الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة من الفيضانات في المدن المنكوبة شرق ليبيا، وفق منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة اليوم الثلاثاء مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ومديري المصالح التابعة للوزارة، بحضور وزير الحكم المحلي رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة بدر الدين التومي، وعدد من أعضاء اللجنة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

تكليف مصلحة المرافق التعليمية بإتمام عقود الصيانة

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة أن يتولى فرع مصلحة المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية، مسؤولية إتمام العقود مع الشركات المنفذة لعمليات الصيانة وفق مقاييس معتمدة وجدول زمني محدد.

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كما أوصى الدبيبة بتوفير الأثاث المدرسي والمكتبي وتوريد فصول مدرسية متنقلة للاستفادة منها في عدد من المدارس المتضررة إلى حين استكمال صيانتها.

تضرر 114 مدرسة جراء السيول بالمنطقة الشرقية

وأكدت مصلحة المرافق التعليمية تضرر 114 مؤسسة تعليمية جراء السيول والفيضانات، موزعة على 15 بلدية بالمنطقة الشرقية، فيما أعلن مدير عام المصلحة علي القويرح أن هذه المدارس مصنفة على حسب نوع الصيانة المطلوبة شاملة أو خفيفة.

وأضاف القويرح أن فرق العمل الموجودة على الأرض بالمنطقة الشرقية تعكف على إعداد المقايسات الفنية للمؤسسات التعليمية المتضررة، ورصد التقديرات المالية اللازمة لأعمال الصيانة، وذلك وفق لائحة الأسعار النمطية.

اجتماع الدبيبة مع لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، الثلاثاء 26 ستمبر 2023. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، الثلاثاء 26 ستمبر 2023. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، الثلاثاء 26 ستمبر 2023. (حكومتنا)