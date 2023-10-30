على خطى التعافي من «دانيال».. مدارس تفتح أبوابها للطلاب في درنة (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت مدارس في درنة أبوابها للطلاب بعدما تخلفت عن بداية العام الدراسي لحاجتها إلى أعمال صيانة ضرورية بسبب الأضرار التي تعرضت لها جراء العاصفة «دانيال».

وانطلقت الدراسة في مدرسة الخلود للتعليم الأساسي بالمدينة خلال الفترة الصباحية، حسب ما نشرته على صفحتها في موقع «فيسبوك»، ورصدت من خلالها فرحة الطالبات بعودتهن في أول طابور مدرسي أمس الأحد.

الطلاب هم الأمل

في مدرسة النور للتعليم الأساسي ألقت المديرة وداد لياس كلمة رحبت بعودة الطلاب إلى صفوفهم الدراسية.

وقالت في كلمة رصدتها قناة الوسط «WTV»، «على الرغم من الألم.. الأمل بكم.. نريد أن تسعدوا وتتفاءلوا وتمضوا قدما للعلم والعمل ولا نقف عند السيل.. رحل السيل وأخذ الشهداء لكن بقيتم أنتم.. أنتم الأمل».

تستمر الحياة رغم الألم

الرسالة نفسها قدمتها المعلمة زينب البرعصي وسط تلاميذ مدرسة النهضة للتعليم الأساسي والثانوي للبنات، إذ قالت إنه ورغم الآلام فإن «الحياة تستمر».

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وأضافت البرعصي: «نقف اليوم في الطابور الدراسي بعدما فقدنا الكثير لكن الحياة تستمر.. درنة تحتاج لمن يبنيها.. درنة تمرض ولا تموت»، وذلك وفق مقطع فيديو شاركته صفحة مدرسة النهضة وأظهر الطلاب وهم يقفون أول طابور لهم خلال عامهم الدراسي الجديد.

رسومات لزرع التفاؤل

واختارت مدرسة أم القرى للتعليم الأساسي أن تكون البداية للطلاب بنشاط يبعث فيهم «روح التفاؤل».

وظهر الأطفال وهم «يرسمون معالم مدينتهم الجميلة التي سترجع زاهرة كما كانت ومليئة بالعطاء»، وهي الرسالة التي سعت المدرسة إلى تقديمها.

فعالية لطلاب في مدرسة أم القرى للتعليم الأساسي بدرنة، 29 أكتوبر 2023. (صفحة المدرسة على فيسبوك)

فعالية لطلاب في مدرسة أم القرى للتعليم الأساسي بدرنة، 29 أكتوبر 2023. (صفحة المدرسة على فيسبوك)

فعالية لطلاب في مدرسة أم القرى للتعليم الأساسي بدرنة، 29 أكتوبر 2023. (صفحة المدرسة على فيسبوك)

عودة طالبات مدرسة الخلود للتعليم الأساسي في درنة، 29 أكتوبر 2023. (صفحة المدرسة على فيسبوك)

عودة طالبات مدرسة الخلود للتعليم الأساسي في درنة، 29 أكتوبر 2023. (صفحة المدرسة على فيسبوك)

عودة طالبات مدرسة الخلود للتعليم الأساسي في درنة، 29 أكتوبر 2023. (صفحة المدرسة على فيسبوك)

عودة طالبات مدرسة الخلود للتعليم الأساسي في درنة، 29 أكتوبر 2023. (صفحة المدرسة على فيسبوك)