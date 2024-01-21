«مكافحة المخدرات» في درنة يضبط 2 كيلو حشيش و500 قرص «هلوسة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (فرع درنة) ضبط شخصين يمتهنان نقل وبيع وترويج المواد المخدرة (حشيش) والأقراص المهلوسة.

وعقب إعداد كمين محكم، جرى ضبط أحد المتهم بحيازته 20 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، يصل وزنها إلى 2 كيلوغرام، و300 قرص مهلوس من نوع «تيمون»، و200 قرص مهلوس من نوع «ترامادول»، حسب بيان صادر عن الجهاز، اليوم الأحد.

وبعد التحقيق مع المتهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

- ضبط 15 مليون قرص مخدر في ميناء بنغازي البحري

ضبط مروج مخدرات في بنغازي

إلى ذلك، تمكن مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات - فرع بنغازي من ضبط شخص يمتهن بيع وترويج المواد المخدرة (حشيش).

وجرى ضبط المتهم، وبحيازته قطعة كبيرة من مخدر الحشيش (نوع بسبورت)، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.