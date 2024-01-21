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«مكافحة المخدرات» في درنة يضبط 2 كيلو حشيش و500 قرص «هلوسة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 10:34 صباحا
«مكافحة المخدرات» في درنة يضبط 2 كيلو حشيش و500 قرص «هلوسة»
الأقراص والمواد المخدرة المضبوطة بحيازة متهم في درنة. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
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أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (فرع درنة) ضبط شخصين يمتهنان نقل وبيع وترويج المواد المخدرة (حشيش) والأقراص المهلوسة.

وعقب إعداد كمين محكم، جرى ضبط أحد المتهم بحيازته 20 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، يصل وزنها إلى 2 كيلوغرام، و300 قرص مهلوس من نوع «تيمون»، و200 قرص مهلوس من نوع «ترامادول»، حسب بيان صادر عن الجهاز، اليوم الأحد. 

وبعد التحقيق مع المتهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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إلى ذلك، تمكن مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات - فرع بنغازي من ضبط شخص يمتهن بيع وترويج المواد المخدرة (حشيش).

وجرى ضبط المتهم، وبحيازته قطعة كبيرة من مخدر الحشيش (نوع بسبورت)، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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