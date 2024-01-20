ضبط 15 مليون قرص مخدر في ميناء بنغازي البحري

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شعبة الإعلام التابعة لقوات القيادة العامة ضبط حاويتين تحتويان على أكثر من 15 مليون قرص مخدر (من نوع بريجابالين) بميناء بنغازي البحري.

وأوضحت الشعبة في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت، أن الضبط جرى على يد الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية المُختصة بالتنسيق بين عمليات القوات البرية ومصلحة الجمارك وبحضور النيابة العامة.

وأشارت إلى أن هذا العمل جاء بعد الرصد والتحري وجمع المعلومات حول عملية تهريب عدد كبير من الحبوب المخدرة داخل الميناء الذي شهد كذلك إتلاف الشحنة.

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وفي أكتوبر الماضي جرى ضبط شحنة بها 15 مليون قرص مخدر (ليريكا) في مركز جمرك ميناء بنغازي.

وأواخر ديسمبر، أعلن مكتب النائب العام ضبط مأمور ضبط قضائي بتهمة تلقيه رشوة مقابل إدخال 208 آلاف و600 قرص مخدر دون تفتيش جمركي.

من ضبط شحنة الأقراص المخدرة بعد ضبطها في ميناء بنغازي البحري (صفحة شعبة الإعلام التابعة لقوات القيادة العامة بموقع فيسبوك)

من إعدام شحنة الأقراص المخدرة بعد ضبطها في ميناء بنغازي البحري (صفحة شعبة الإعلام التابعة لقوات القيادة العامة بموقع فيسبوك)

من ضبط شحنة الأقراص المخدرة بعد ضبطها في ميناء بنغازي البحري (صفحة شعبة الإعلام التابعة لقوات القيادة العامة بموقع فيسبوك)