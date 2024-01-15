أمن صبراتة يضبط مروج ممنوعات هارب من سجن صرمان

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي

تمكنت لجنة القبض على المطلوبين التابعة لمديرية أمن صبراتة من إلقاء القبض على سجين هارب ومطلوب للعدالة من مروجي الممنوعات في حالة تلبس، وذلك في إحدى مناطق المدينة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية محمد شتيوي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن المقبوض عليه يدعى «ع. أ. م» هو أحد الفارين من سجن صرمان على خلفية قضية قتل.

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وأوضح شتيوي أن المطلوب جرى ضبطه «متبلساً وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بعد الرماية على سيارته بسلاح ناري، إثر محاولته الفرار من عناصر الأمن»، مؤكدا التحقيق والاستدلال معه وتسليمه إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المطلوب عند القبض عليه. (مديرية أمن صبراتة)