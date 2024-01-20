مفوضية الانتخابات تستعد لافتتاح مقر جديد في القبة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، التجهيز لافتتاح مقر جديد في مدينة القبة.

جاء ذلك خلال زيارة لرئيس المفوضية عماد السايح وعضو المجلس عبدالحكيم الشعاب إلى مدينة درنة، بحسب بيان نشرته صفحة المفوضية على «فيسبوك».

وعقد المسؤولان اجتماعا مع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية القبة صلاح اصقير لبحث استعدادات مكتب القبة لانتخاب المجالس البلدية التابعة للمكتب، إضافة إلى التجهيز لافتتاح المقر الجديد والترتيبات الفنية والإدارية.

- المفوضية تبحث إنشاء مقر جديد للإدارة الانتخابية في درنة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن تجهيزات لبناء مقر جديد لمكتب الإدارة الانتخابية في درنة.

وفي أغسطس 2023، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادها لافتتاح ثمانية مقار جديدة في أنحاء ليبيا، وذلك بعدما افتتحت وقتها باكورة تلك المقار في سرت، بحسب بيان للمفوضية على «فيسبوك».

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يزور مكتب الإدارة الانتخابية القبة، السبت 20 يناير 2024 (صفحة المفوضية على فيسبوك)

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يزور مكتب الإدارة الانتخابية القبة، السبت 20 يناير 2024 (صفحة المفوضية على فيسبوك)