المفوضية تبحث إنشاء مقر جديد للإدارة الانتخابية في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، التجهيزات لبناء مقر جديد لمكتب الإدارة الانتخابية في درنة.

جاء ذلك خلال زيارة لرئيس المفوضية عماد السايح وعضو المجلس عبدالحكيم الشعاب إلى مدينة درنة، بحسب بيان نشرته صفحة المفوضية على «فيسبوك».

وعقد المسؤولون اجتماعا مع رئيس مكتب الإدارة الانتخابية درنة عبدالله الشاعري لبحث إمكانية توفير موقع لبناء مقر جديد للمكتب، إضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة للموظفين لتسيير العمل في الفترة الحالية.

- مفوضية الانتخابات تستعد لافتتاح ثمانية مقار جديدة بأنحاء ليبيا

وفي أغسطس 2023، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادها لافتتاح ثمانية مقار جديدة في أنحاء ليبيا، وذلك بعدما افتتحت وقتها باكورة تلك المقار في سرت، بحسب بيان للمفوضية على «فيسبوك».

وخلَّفت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدي درنة جراء العاصفة «دانيال» في 10 سبتمبر الماضي آلاف الوفيات والمفقودين، وأدت إلى نزوح أكثر من أربعين ألف شخص، ودمار هائل في البنية التحتية.

جانب من زيارة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح يتفقد موقع لإنشاء مقر الإدارة الانتخابية في درنة، السبت 20 يناير 2024 (صفحة المفوضية على فيسبوك)