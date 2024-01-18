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بالصور: جراحات قلب لأطفال يعانون من عيوب خلقية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 11:05 صباحا
بالصور: جراحات قلب لأطفال يعانون من عيوب خلقية
طفلة ليبية عقب إجراء عمليات قسطرة. (وزارة الصحة)
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن وفدا طبيا بريطانيا، من منظمة «آيد ليتل هارت مايشن»، متخصصا في إجراء عمليات القسطرة القلبية للأطفال أجرى عمليات جراحية لأطفال يعانون من عيوب خلقية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي العمليات التي سيجريها الفريق الطبي الزائر 60 عملية جراحية، وفق بيان صادر عن الوزارة. جرت الزيارة بالتنسيق مع استشاري طب الأطفال والأعصاب بمستشفى بورتلاند بالعاصمة البريطانية لندن الدكتور ناجي جمعة بركات.

عمليات قسطرة لأطفال من مختلف المناطق في ليبيا
يشار إلى أن عمليات القسطرة ستجرى لأطفال جاءوا من بنغازي والمرج وسبها وغريان وطرابلس ومدن أخرى، وبعضهم ينتظر منذ سنوات. ويضم الفريق الطبي ممرضة عمليات وفنيا ومديرا للحملة، وستجرى عمليات القسطرة مجانا، حيث لن يتحمل المريض أي تكاليف، وكذلك المستشفى، بعدما تبرع بنك «إيه بي سي» (ABC) للحملة بـ70 ألف يورو، لعلاج هؤلاء الأطفال.

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وداخل قسم أطفال القلب بالمركز، يجري الطاقم الطبي المساعد تجهيز الحالات وتقييمها بإشراف  الدكتورة سارة الكومشي، لمعاونة الطاقم الطبي البريطاني، الذي وصل السبت الماضي إلى المركز الوطنى للقلب بتاجوراء، ويتكون من ثلاثة استشاريين قلب أطفال واستشاري تخدير وممرضة عمليات وفنى ومدير الحملة، لإجراء 50 عملية قسطرة علاجية مجانية للأطفال في ليبيا.

الفريق الطبي يستعد لإجراء عمليات قسطرة لأطفال ليبيا. (وزارة الصحة)
الفريق الطبي يستعد لإجراء عمليات قسطرة لأطفال ليبيا. (وزارة الصحة)
الفريق الطبي يستعد لاجراء عمليات قسطرة لأطفال ليبيا. (وزارة الصحة)
الفريق الطبي يستعد لاجراء عمليات قسطرة لأطفال ليبيا. (وزارة الصحة)
الفريق الطبي يستعد لإجراء عمليات قسطرة لأطفال ليبيا. (وزارة الصحة)
الفريق الطبي يستعد لإجراء عمليات قسطرة لأطفال ليبيا. (وزارة الصحة)
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