حملة «قلوب صغيرة» تجري 40 عملية قسطرة لأطفال في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت الزيارة السابعة لحملة «قلوب صغيرة» إلى ليبيا 40 عملية بالقسطرة العلاجية لأربعين طفلا ليبيًا بشكل مجاني، وتستمر في تقديم الخدمات خلال اليومين المقبلين.

وقال وزير الصحة الأسبق واستشاري طب الأطفال والأعصاب بمستشفى بورتلاند بالعاصمة البريطانية لندن الدكتور ناجي جمعة بركات، عبر صفحته في «فيسبوك»، إن الحملة مستمرة إلى غدٍ وبعد الغد في مدينة البيضاء.

- «قلوب صغيرة».. 53 جراحة ناجحة لأطفال ليبيين عانوا تشوهات خلقية

وتقدم استشاري طب الأطفال بالشكر لكل من تبرع لإنجاح الحملة المكونة من أربعة استشاريين وممرضين، ومدير الحملة، بالإضافة إلى الدكتور ناجي بركات.

وأشار إلى أن جميع الأطفال كانوا بصحة جيدة، وغادروا بصحة وعافية، لافتاً إلى أن الدولة الليبية لم تتكلف بأي شيء سوى تحضير الحالات، واستعمال الجهاز والتمريض.

جانب من إحدى عمليات القسطرة للأطفال (صفحة الدكتور ناجي بركات)

طفلان أجريت لهما عملية القسطرة القلبية (صفحة الدكتور ناجي بركات)