الدبيبة يبحث مشروع الربط الكهربائي بين مالطا وليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مشروع الربط الكهربائي والطاقات المتجددة بين مالطا وليبيا، وذلك بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين بشأنه في يونيو 2023.

جاء ذلك خلال لقاء مع وزيرة الطاقة المالطية ميريام دالي، رفقة ممثل عن رئاسة الوزراء المالطية جلين ميكاليف، وذلك على هامش أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد.

وأفاد منشور لمنصة «حكومتنا» على «فيسبوك» بأن اللقاء بحث آفاق التعاون في مجال الطاقات المتجددة بين البلدين.

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جدوى إنشاء خط ربط للطاقة المتجددة بين مالطا وليبيا

وفي 7 أغسطس الماضي، قالت وزيرة الطاقة المالطية ميريام دالي إن جدوى إنشاء خط ربط للطاقة المتجددة بين مالطا وليبيا يجري تحليله حاليًا بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.

وقعت مذكرة التفاهم من قبل حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة ممثلة عن ليبيا، ومن قبل رئيس الوزراء روبرت أبيلا ممثلًا عن مالطا في يونيو 2023.

واعتبر أبيلا أن الاتفاقية كانت «فرصة جيدة للجانبين»، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون هناك المزيد من المشاريع الملموسة في قطاع الطاقة التي يمكن أن يتمتع بها شعبا البلدين.