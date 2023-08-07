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فاليتا: جدوى ربط الطاقة المتجددة بين مالطا وليبيا قيد البحث والتحليل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 05:59 مساء
فاليتا: جدوى ربط الطاقة المتجددة بين مالطا وليبيا قيد البحث والتحليل
وزيرة الطاقة المالطية ميريام دالي. (مالطا إندبندنت)
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قالت وزيرة الطاقة المالطية ميريام دالي لجريدة «مالطا إندبندنت» إن جدوى إنشاء خط ربط للطاقة المتجددة بين مالطا وليبيا يجري تحليله حاليًا بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.

وردًا على سؤال في مقابلة عن تفاصيل حول مذكرة التفاهم - التي جرى توقيعها في يونيو الماضي - بين البلدين، قال دالي: إن «العمل في الوقت الحالي هو تحديد ما إذا كان مثل هذا المشروع ممكنًا أم لا».

إمكانية الربط الكهربائي بين ليبيا ومالطا
وتابعت: «نريد أن نبحث في إمكانية الربط مع البلدان من حولنا، ولا سيما تلك الموجودة في شمال إفريقيا. لقد وقعنا مذكرة التفاهم هذه مع ليبيا، حيث توجد مساحة شاسعة من الأرض ومورد ضخم للشمس، لذلك هناك إمكانية لإنتاج طاقة متجددة ... أكثر بكثير من الإمكانات في بلدنا لأن أرضنا كما هي عليه».

وأضافت: «هدفنا هو أن نناقش مع ليبيا وجود هذه الألواح الشمسية هناك، ثم نقل الطاقة الخضراء المنتجة إلى بلدنا وربما تصديرها إلى ما وراء شواطئنا»، موضحة أن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا «كانت اتفاقًا من حيث المبدأ، لكن العمل الآن يتركز على تحليل ما إذا كان المشروع نفسه ممكنًا أم لا».

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كما أشارت الوزيرة المالطية إلى مشاريع توليد الطاقة الأخرى التي تنفذها الحكومة، مثل خط الربط الثاني بين مالطا وصقلية؛ حيث قالت: إن «العمل جارٍ في وضع جيد، وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة يمكن أن تخلق فرصًا لمشاريع الطاقة المتجددة البحرية».

وحول ما إذا كان سيجرى تمويل المشروع من قبل الحكومة أو من قبل القطاع الخاص، قالت دالي: إنه من السابق لأوانه التحدث عن مثل هذه الموضوعات. مبينة أن «أول شيء يجب دراسته هو ما إذا كان المشروع مجديًا أم لا، ثم هذه الأمور ستتبع بعد ذلك».

أهمية خط الطاقة بين ليبيا ومالطا
ولدى سؤالها عما إذا كانت واثقة من أن ليبيا يمكن أن تكون شريكًا قويًّا في مجال الطاقة لمالطا، لا سيما بالنظر إلى القضايا التي واجهتها الدولة الواقعة في شمال إفريقيا فيما يتعلق بالاستقرار السياسي على مدار العقد الماضي، قالت دالي: «في الواقع إن مثل هذه المشاريع يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار في بلدان مثل ليبيا».

وأضافت: «إن هناك بالفعل دولاً لديها اتفاقيات طاقة مماثلة مع ليبيا ودولًا أخرى في شمال إفريقيا وشرعت في تنفيذ مشاريعها، لذلك هناك نماذج تعمل وهذه النماذج هي التي يحتاجون إلى الاطلاع عليها».

وقعت مذكرة التفاهم من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ممثلة عن ليبيا، ومن قبل رئيس الوزراء روبرت أبيلا ممثلًا عن مالطا في يونيو 2023.

واعتبر أبيلا أن الاتفاقية كانت «فرصة جيدة للجانبين»، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون هناك المزيد من المشاريع الملموسة في قطاع الطاقة التي يمكن أن يتمتع بها شعبا البلدين.

وقال أبيلا: ليبيا لديها إمكانات قوية لتوليد الطاقة المتجددة، وفي سياق إرادة هذا البلد ليكون شريكًا استراتيجيًّا للاتحاد الأوروبي، سيؤدي ذلك إلى استعداد مالطا للعمل كمركز للطاقة الخضراء.

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