رفض شحنة شراب للسعال في مطار معيتيقة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم السبت رفض شحنة شراب للسعال طارد للبلغم عبر مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وأرجع المركز الرفض إلى أن الشركة المصنعة غير مسجلة عند الدولة الليبية وليست من ضمن الشركات المستهدف التعاقد معها. وتخص الشحنة المرفوضة العلامة التجارية «Benyline»، والشركة المصنعة «McNeil».

وأمس الجمعة، أسفرت جولة تفتيش لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مدينة ترهونة عن ضبط حليب أطفال منتهي الصلاحية.

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وأمس أيضا رفض مراقبو المركز شحنة جبن موزاريلا قادمة من مصر عبر منفذ مساعد البري، وذلك لوجود بكتيريا ليستيريا. وتخص الشحنة العلامة التجارية «يونيفرسال الإيطالية» وتحوي 500 كرتونة بتاريخ تشغيلة الأول من ديسمبر 2023.