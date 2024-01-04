شاهد في «هنا ليبيا»: ضبط مصنع أدوية مغشوشة بطبرق

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، الضوء على ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق مصنع أدوية مغشوشة وحبوب هلوسة في منطقة الخوير بطريق مشروع الإبل، وإلقاء القبض على جميع المتورطين، وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه طلب عميد بلدية طبرق فرج أبوالخطابية في تصريحات نقلتها قناة «الوسط» من قائد قوات القيادة العامة دعم جهاز مكافحة المخدرات بالآليات والأسلحة حتى يتمكن من تطويق مثل هذه الأوكار.

كاميرا «هنا ليبيا» ترافق حملة تفتيش على الأسواق التجارية في طرابلس

وفي جزء آخر من الحلقة رصدت كاميرا البرنامج استمرار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حملات التفتيش على المحال التجارية والأسواق في العاصمة طرابلس، والتي أسفرت عن رصد العديد من المخالفات القانونية.

إحصائية الجرائم في البيضاء خلال 2023

وعرضت مديرية أمن البيضاء إحصائية لعدد المحاضر والقضايا المسجلة والجرائم التي جرى ارتكابها خلال 2023، سواء الجنايات أو الجنح.

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