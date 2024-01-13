«الشؤون الاجتماعية» تعتزم إنشاء 5 مراكز جديدة لمرضى التوحد خلال 2024

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إنشاء خمسة مراكز جديدة لمرضى التوحد خلال العام 2024، فضلا عن توقيع اتفاقية مع مركز مختص أردني، لتدريب وتأهيل الأطباء والقائمين على تقديم خدمات الرعاية المباشرة للمرضى.

وجاء إعلان هذا التوجه خلال لقاء جمع الوزيرة وفاء الكيلاني مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، حيث أوضحت الكيلاني أن إجراءات استقبال مرضى التوحد وإيوائهم في مراكز مختصة في ليبيا أوشكت على الانتهاء، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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بدوره، أكد شكشك ضرورة التأكد من قدرة المراكز المحلية على استيعاب الأطفال المصابين بالتوحد، واتفق مع الكيلاني على ضرورة مراجعة ديوان المحاسبة ديون ملف مرضى التوحد، والتحقق من موثوقيتها، والإسراع في سدادها.

وتستهدف وزارة الشؤون الاجتماعية تطوير 23 مركزا لمرضى التوحد على مستوى ليبيا خلال العام المقبل، وفق البيان.

ملفا منحة الزوجة والأدولاد ونازحي درنة

وتطرق اللقاء إلى ملف منحة الزوجة والأولاد، حيث أطلعت الكيلاني رئيس ديوان المحاسبة على الموقف من صرف المنحة، إلى جانب إجراءات صرف منح نازحي مدينة درنة عقب كارثة العاصمة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وفي هذا السياق، استعرض مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، عبدالرزاق البيباص، ملاحظات الديوان بشأن متابعة توصياته السابقة حيال تلك الملفات. في حين أكدت الكيلاني معالجة الوزارة ملاحظات الديوان بخصوص إجراءات صرف المنحة، دون أن توضح هذه الملاحظات.

لقاء الكيلاني وشكشك، 12 يناير 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)