شاهد في «وسط الخبر»: رفع الدعم.. مغامرة الدبيبة غير المحسوبة

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، أصداء توجه حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رفع الدعم عن المحروقات، باعتباره مغامرة غير محسوبة العواقب، وهو ما ترجمته ردود فعل واسعة رافضة لتلك الخطوة.

وشهدت الساعات الماضية لغطًا واسعًا إزاء ملف دعم المحروقات بدءًا بقول الدبيبة خلال اجتماع لجنة المحروقات الثلاثاء إن «قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه»، وهو ما قوبل بردود فعل واسعة النطاق في ليبيا، حيث عارضه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد الذي حذر في بيان من تبعاته وتأثيره على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة.

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لاحقًا، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عادل جمعة عدم صدور أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات، لافتًا إلى أن الملف محل دراسة موسعة مع الجهات كافة، وعدم اقتصاره على الحكومة.

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، وعضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزّب، وأستاذ القانون والمحلل السياسي مجدي الشبعاني، والمتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية محمد شوبار.

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