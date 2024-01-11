عقيلة يصدر قرارًا بتخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا بتخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق اليوم الخميس.

وأوضح بليحق في تصريح صحفي أن القرار يأتي «وفقاً لما أقره مجلس النواب في جلسته الماضية بناء على طلب من أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية، وما طالب به عدد من عُمداء بلديات المنطقة الغربية خلال لقائهم برئيس مجلس النواب مطلع هذا الأسبوع».

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وأضاف بليحق أن هذا القرار «يأتي تأكيداً على حرص مجلس النواب أن تشمل إعادة الإعمار والتنمية جميع المدن والمناطق في أنحاء البلاد كافة».

ويوم الثلاثاء أقر مجلس النواب بالإجماع الطلب المقدم من عدد من النواب بتخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، وإحالة المبلغ إلى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار بالمنطقة الغربية.