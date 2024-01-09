«النواب» يقر قانون السحر والشعوذة ويعدل «العفو العام» ويدعو الكبير إلى إحاطة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أقر مجلس النواب، في جلسته اليوم الثلاثاء بمدينة بنغازي، قانون حد السحر والشعوذة، وتعديل قانون العفو العام، وفق ما صرح به الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وصوت المجلس بالموافقة على الطلب المقدم من عدد من النواب بدعوة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، إلى تقديم إحاطة للمجلس عن السياسية النقدية المتخذة من «المركزي» من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية.

تخصيص 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية

في الوقت نفسه، أقر المجلس بالإجماع الطلب المقدم من عدد من النواب بتخصيص 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، وإحالة المبلغ إلى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار بالمنطقة الغربية.

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وتقرر مخاطبة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بتنفيذ المخصص.