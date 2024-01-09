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لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون الصيدلة والدواء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 02:58 مساء
لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون الصيدلة والدواء
من اجتماع لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 9 يناير 2023. (مجلس النواب)
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 ناقشت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الصيدلة والدواء، ومعالجة القضايا الصحية العاجلة، وإصلاح وتطوير النظام الصحي. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة د. نصر الدين مهنى، وبحضور أعضائها: أيمن سيف النصر وأسماء الخوجة وفوزية أبو غالية وعلي العيساوي وسعيد مغيب، وفق بيان صادر عن المجلس. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة لجنة الصحة والبيئة أداء وزارة الصحة، والمرافق التابعة لها.

انطلاق جلسة مجلس النواب في بنغازي
وانطلقت، في وقت سابق الثلاثاء ببنغازي، أعمال جلسة مغلقة لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، وحضور النائبين الأول والثاني فوزي النويري ومصباح دومة.

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- مجلس النواب يعلق جلسته إلى الثلاثاء بعد مناقشة قانوني المصالحة وحد السحر

وعلق المجلس جلسته، أمس الإثنين، بعدما قرر إحالة مشروع قانون المصالحة إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية في المجلس، لدراسته وتقديم رأيه في مشروع القانون. وناقش المجلس أيضا مشروع قانون حد السحر والشعوذة، وسيستكمل مناقشته في جلسة الثلاثاء.

من اجتماع لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 9 يناير 2023. (مجلس النواب)
من اجتماع لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 9 يناير 2023. (مجلس النواب)
من اجتماع لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 9 يناير 2023. (مجلس النواب)
من اجتماع لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 9 يناير 2023. (مجلس النواب)
من اجتماع لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 9 يناير 2023. (مجلس النواب)
من اجتماع لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 9 يناير 2023. (مجلس النواب)
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