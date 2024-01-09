انطلاق جلسة «النواب» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق انطلاق جلسة المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة عقيلة صالح، وحضور النائبين الأول والثاني فوزي النويري ومصباح دومة.

وقال بليحق، في تصريح مقتضب على صفحته الشخصية، إن جلسة اليوم مغلقة.

مناقشة مشروع قانوني المصالحة وحد السحر

وعلق المجلس جلسته أمس الإثنين، بعدما قرر إحالة مشروع قانون المصالحة إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته وتقديم رأيه في مشروع القانون.

- مجلس النواب يعلق جلسته إلى الثلاثاء بعد مناقشة قانوني المصالحة وحد السحر



وقال بليحق في تصريح صحفي عقب الجلسة، إن المجلس ناقش أيضا مشروع قانون حد السحر والشعوذة وقرر تأجيل البند لمناقشته في جلسة الثلاثاء.